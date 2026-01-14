Премьер Гренландии резко ответил США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сделал заявление по поводу будущего острова. Произошло это на совместной пресс-конференции с главой правительства Дании Метте Фредериксен.

Он сказал: «Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между США и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию. Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания».

Подчеркивается, что ситуация очень серьезная.

При этом угрозы президента США Дональда Трампа захватить остров политик назвал абсолютно неуместными.

Добавляется: «Сейчас самое время быть вместе. Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью едина в защите основополагающих принципов».

