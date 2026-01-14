В Тернопольской области произошло ДТП с дракой

В минувшее воскресенье, 11 января, в Кременце Тернопольской области произошло резонансное ДТП. Оно завершилось дракой.
Об инциденте поведала местная полиция.
Сказано, что правоохранители выявили видео драки, которой предшествовало ДТП.
Известно, что тут столкнулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл.
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших, но между водителями возник конфликт, который перерос в драку.
Говорится: «Водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля».
Добавляется: «Пострадавший – 41-летний житель Киева, военнослужащий ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица».
Выяснилось, что потерпевшего избили жители Кременца. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Ранее пьяный учитель спровоцировал смертельное ДТП на Прикарпатье.