Электричество в Украине продолжат отключать и сегодня

В среду, 14 января, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Коснутся они всех областей нашей страны.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Говорится, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут применены по всей Украине и в течение всех суток.

Причиной являются последствия масштабных российских атак против отечественной энергетики.

При этом энергетики не говорят о числе одновременно задействованных во время отключения очередей.

Резюмируется: «Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе».

