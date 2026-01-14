Россия разрушила 2 551 объект в 817 медицинских учреждениях Украины

За время войны по состоянию на 1 января этого года в Украине были подтверждены повреждения или разрушение 2 551 объект в 817 медицинских учреждениях. Об этом информирует министерство здравоохранения.

Указывается, что были полностью разрушено 327 объектов, входящих в состав 125 учреждений здравоохранения.

Отмечается, что наибольшие повреждения получили медицинские учреждения Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областей.

Добавляется, что сейчас продолжается восстановление разрушенных медучреждений.

Информируется, что сейчас полностью восстановлено 703 объекта, еще 325 объектов находятся в состоянии частичного восстановления.

Увы, в результате повторных вражеских атак 65 объектов, которые ранее были восстановлены, получили новые повреждения.

Подчеркивается, что данные по объектам, расположенным на временно оккупированных территориях, остаются ограниченными из-за отсутствия возможности подтвердить масштабы разрушений.

Резюмируется, что с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 283 автомобиля экстренной медицинской помощи, еще 171 авто повреждено, а 80 из них были захвачены россиянами.

