Украина решила повысить эффективность «Линии дронов»

Состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. После него секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сделал важное заявление.

Сообщается: «По итогам принято решение повысить эффективность «Линии дронов», усилить управление и обеспечить ее необходимыми ресурсами».

Добавляется: «Министерству обороны поручено упорядочить и обеспечить четкое распределение средств между средствами поражения, а также найти дополнительные финансовые возможности для покрытия насущных потребностей Сил обороны».

Отмечается: «Также акцентировали внимание на масштабировании производства дронов на оптоволокне с учетом дальности и точности поражения».

Резюмируется, что участники заседания рассмотрели развитие военно-политической обстановки и перспективы противника в первом полугодии с отдельным фокусом на дронную и технологическую составляющую.

