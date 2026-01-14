Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина решила повысить эффективность «Линии дронов»

Украина решила повысить эффективность «Линии дронов»

Агата Кловская
14.01.26 00:16
104
Украина решила повысить эффективность «Линии дронов»

Состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. После него секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сделал важное заявление.

Сообщается: «По итогам принято решение повысить эффективность «Линии дронов», усилить управление и обеспечить ее необходимыми ресурсами».

Добавляется: «Министерству обороны поручено упорядочить и обеспечить четкое распределение средств между средствами поражения, а также найти дополнительные финансовые возможности для покрытия насущных потребностей Сил обороны».

Отмечается: «Также акцентировали внимание на масштабировании производства дронов на оптоволокне с учетом дальности и точности поражения».

Резюмируется, что участники заседания рассмотрели развитие военно-политической обстановки и перспективы противника в первом полугодии с отдельным фокусом на дронную и технологическую составляющую.

Ранее мы писали, что РФ готовит новый массированный обстрел Украины в условиях сильных холодов.

Тэги: общество, война, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.01.26 10:38

Начало 2026 года: война США и Венесуэлы, революция в Иране

Автор: Александр Панько

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.01.26 01:03

Премьер Гренландии резко ответил США

14.01.26 00:56

В Тернопольской области произошло ДТП с дракой

14.01.26 00:49

Электричество в Украине продолжат отключать и сегодня

14.01.26 00:41

Россия разрушила 2 551 объект в 817 медицинских учреждениях Украины

14.01.26 00:22

Маск рассказал, что хочет встретить инопланетян

14.01.26 00:11

Зеленский сделал жесткое заявление по поводу ситуации в Иране

13.01.26 18:19

Трамп призвал иранцев совершить госпереворот

13.01.26 18:12

В Киеве и области блэкаут: очереди на заправках и в супермаркетах

13.01.26 18:07

Сільпо и Novus частично приостановили работу в Киеве из-за нехватки электричества

13.01.26 18:19

Трамп призвал иранцев совершить госпереворот

13.01.26 17:57

Ярослава Мережко стал замглавы СБУ

13.01.26 17:53

Депутаты уволили Малюка, но не смогли назначить Шмыгаля и Федорова

13.01.26 10:47

РФ готовит новый массированный обстрел Украины в условиях сильных холодов, — Зеленский

13.01.26 09:40

Зеленский анонсировал сделку исторического уровня

13.01.26 09:11

«Укрэнерго» определилось с графиками на 13 января

12.01.26 15:54

Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля 2026 года, — источники

12.01.26 12:17

Свириденко назвала количество ударов по энергетике

12.01.26 12:12

Трамп считает, что в мирных переговорах по Украине есть прогресс

12.01.26 10:51

Зеленский сделал заявление по энергообеспечению

07.01.26 11:37

«Коалиция желающих», США и Украина согласовали шаги прекращения огня, — The Financial Times

07.01.26 13:06

Буданов оценил переговоры в Париже

07.01.26 15:08

На окраине Киева произошло эпичное ДТП

09.01.26 13:42

Трамп снова пообещал завершить войну в Украине и вспомнил о деньгах

07.01.26 08:05

Британцы обнаружили удивительную пользу темного шоколада

07.01.26 08:12

Швеция поможет Украине разминировать Черное море

07.01.26 16:17

Испания обратилась к ООН по поводу Украины

07.01.26 16:14

Завтра зима ударит по Украине с новой силой

09.01.26 14:50

В Канаде состоялся необычный судебный процесс

09.01.26 11:27

После атаки России Верховная Рада осталась без отопления и воды

Фото и Видео
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди