Зеленский сделал жесткое заявление по поводу ситуации в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Иране, где продолжаются массовые протесты. Глава государства сделал жесткое заявление.

Он сказал: «Поддерживаем позицию по Ирану – режим, который там был столько лет и который убил стольких людей, не заслуживает существования. Изменения нужны».

Кроме этого добавляется: «Так же нужны изменения здесь, в Европе: кровопролитие, которое начала Россия и которое только Россия затягивает, должно закончиться».

Ранее Трамп призвал иранцев совершить госпереворот.