На Житомирщине мужчина умер после посещения ТЦК и вручения повестки

В поселке Пулины на Житомирщине произошел трагический случай с военнообязанным Александром Ревуцким — мужчина умер после посещения ТЦК и вручения ему повестки. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП в Facebook.

2 января во время проверки документов у мужчины представителями ТЦК выяснилось, что военнообязанный находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Его доставили в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП и после оформления административных материалов он был направлен на военно-врачебную комиссию.

По результатам проверки у врачей ВЛК признала мужчину годным к службе, его назначили в команду и сказали ожидать собеседования с представителями одной из воинских частей.

На следующий день утром ему стало плохо — пошла кровь из носа, поэтому мужчине вызвали медиков, оказали первую необходимую помощь. Впрочем, госпитализировать не стали потому что, по словам врачей, его состояние не требовало этого. Сам мужчина тоже отказывался от поездки на стационар.

5 января военнообязанному вручили повестку, которую он подписал.

«Около 15:20 мужчина покинул помещение шестого отдела Житомирского РТЦК и СП, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Вскоре, за пределами территории шестого отдела Житомирского РТЦК и СП гражданину Александру Ревуцкому внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал», — сообщили в полиции.

Как утверждают в ТЦК, момент падения мужчины попал на запись камер видеонаблюдения, военнослужащие ТЦК вызвали ему скорую и полицию.

«Медики, прибывшие на вызов, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти человека не удалось. Была констатирована смерть», — добавили в центре комплектования.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе в ТЦК назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.

В ТЦК призвали людей воздержаться от домыслов и манипуляций и ждать официальной версии полиции.

Напомним, на Ровенщине мужчина внезапно умер прямо в здании ТЦК.