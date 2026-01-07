Швейцария засекретила замороженные счета Мадуро

Швейцария решила засекретить сумму замороженных активов схваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сказали в МИД страны.

Сообщается: «Данное распоряжение касается 37 человек, но ведомство не может предоставить никаких подробностей о стоимости соответствующих активов».

Напомним, что накануне Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы политика и связанных с ним лиц. Это решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет до дальнейшего распоряжения.

Также добавляется, что решение о заморозке активов не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы и введено в качестве меры предосторожности.

Ранее Трамп сделал грозное заявление по поводу Венесуэлы.