Швейцария засекретила замороженные счета Мадуро

Швейцария засекретила замороженные счета Мадуро

Агата Кловская
06.01.26 14:16
Швейцария засекретила замороженные счета Мадуро

Швейцария решила засекретить сумму замороженных активов схваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сказали в МИД страны.

Сообщается: «Данное распоряжение касается 37 человек, но ведомство не может предоставить никаких подробностей о стоимости соответствующих активов».

Напомним, что накануне Федеральный совет Швейцарии распорядился заморозить любые активы политика и связанных с ним лиц. Это решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет до дальнейшего распоряжения.

Также добавляется, что решение о заморозке активов не затрагивает ни одного члена текущего правительства Венесуэлы и введено в качестве меры предосторожности.

Ранее Трамп сделал грозное заявление по поводу Венесуэлы.

Тэги: мир, Венесуэла, Николас Мадуро

03.01.26 10:38

Начало 2026 года: война США и Венесуэлы, революция в Иране

Автор: Александр Панько

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

