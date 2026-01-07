В США намекнули на военный захват Гренландии

Гренландия «должна» войти в состав США, как часть американской системы безопасности. Совершенно вероятный сценарий для этого условия — военное захват острова. Об этом в комментарии для CNN заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

«Президент четко высказался в течение месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности... Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов... Никто не собирается воевать (с США — ред.) в военном отношении из-за будущего Гренландии», — пояснил чиновник.

Ведущий непосредственно спросил служащего, можно ли исключить военное вмешательство. Миллер уклонился от ответа и вместо этого поставил под сомнение претензии Дании на эту территорию.

«На чем основаны их территориальные претензии? На чем базируется их утверждение о том, что Гренландия является колонией Дании? (США) — это сила НАТО. Для того чтобы (США) могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и поэтому это вопрос, который мы будем обсуждать как страна», — подвел итог Миллер.

Напомним, США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы.