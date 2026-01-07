В Турции рассказали о челночной дипломатии по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан комментирует войну в Украине. Дипломат рассказал о челночной дипломатии.

Он сказал: «Мы всегда знали, что единственным путем урегулирования конфликта является диалог. Так как конфликт приобрел более масштабный характер, вызвав экономические, энергетические, политические кризисы».

Добавляется: «Сейчас то, что делает президент США Дональд Трамп, совпадает с нашими усилиями, проводится челночная дипломатия со сторонами. Мы тоже поддерживаем эту работу, чем можем. Рассчитываю на завершение конфликта в ближайшее время».

Ранее Эрдоган высказался о роли Турции в мирных переговорах по Украине.