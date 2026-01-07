Союзники в Париже обсудят присутствие войск в Украине и письменные обязательства, — СМИ

Союзники Украины во вторник проведут встречу в Париже, чтобы максимально четко определить свой вклад в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, ожидается, что договоренности должны успокоить Украину и создать основу для дальнейших политических решений в случае паузы в боевых действиях.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому во французской столице присоединятся более 27 мировых лидеров, а также высокопоставленные американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Встреча является частью более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую впоследствии могут представить российской стороне.

По данным Reuters, переговоры о прекращении войны, которая длится уже почти четыре года, заметно активизировались с ноября. В то же время признаков готовности России принять текущие предложения остается немного.

Ключевым препятствием для договоренностей остается вопрос территорий, тогда как боевые действия между сторонами не прекращаются.

Накануне саммита дипломаты сообщили, что в Париж прибыли военные чиновники, в частности глава Генерального штаба Украины. Их цель — зафиксировать конкретные военные обязательства, которые ранее оставались размытыми.

После этого политические лидеры смогут предоставить этим договоренностям необходимую поддержку.

Согласно ноте, направленной 35 приглашенным делегациям и с которой ознакомилось Reuters, ключевой темой встречи станет формирование многонациональных сил для Украины в случае прекращения огня — в координации с Киевом и при поддержке США.

Кроме того, организаторы стремятся договориться о более широком пакете гарантий безопасности, в частности обязательства, которые вступят в силу в случае нового нападения на Украину.

