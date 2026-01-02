Все разделы

Трамп признался, что подсел на аспирин

Трамп признался, что подсел на аспирин

Агата Кловская
02.01.26 10:01
83
Трамп признался, что подсел на аспирин

Президент США Дональд Трамп признал тот факт, что подсел на аспирин. Политик принимает его в больших дозах.

Он сказал: «Врачи говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл?».

Американский лидер отметил, что из-за ежедневного употребления большой дозы аспирина у него легко появляются синяки, и врачи рекомендовали ему снизить дозу, но отказался менять дозировку, поскольку принимает его уже 25 лет.

Примечательно, что личный врач главы государства капитан ВМС Шон Барбабелла уточнил, что тот принимает 325 миллиграммов аспирина в день. Согласно данным американской клиники Мейо, низкая доза аспирина составляет в среднем 81 миллиграмм.

Ранее Трамп приревновал свою жену.

fraza.com
