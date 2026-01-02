Диетолог призвала быть осторожными с поеданием мандаринов

Российский диетолог Антонина Стародубова призвала быть осторожными с поеданием мандаринов. Поведала о последствиях.

По ее словам, чрезмерное употребление мандаринов способно вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом, а также привести к вздутию живота, повышенному газообразованию и нарушению стула.

Акцентируется внимание на том, что даже у здорового взрослого человека чрезмерное употребление цитрусовых, в том числе мандаринов, может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом.

Говорится: «Избыточное потребление фруктозы и пищевых волокон при переедании фруктов может привести к диспепсическим явлениям со стороны органов пищеварения – вздутию, повышенному газообразованию и нарушению стула».

