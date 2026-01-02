Ситуация на фронте: за сутки зафиксировали 98 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.

О ситуации на пятницу, 2 января, поведал Генштаб ВСУ.

Сообщается, что были зафиксировано 98 боевых столкновений.

Также сказано: «Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 151 управляемую авиабомбу».

Добавляется, что россияне совершили 3 508 обстрелов, в том числе 49 были из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 6 237 дронов-камикадзе.

