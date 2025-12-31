Мерц резко высказался о войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц комментирует войну в Украине. Политик сделал весьма жесткое заявление.

Он сказал: «В Европе бушует ужасная война. Это война, которая непосредственно угрожает нашей свободе и нашей безопасности. Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью».

Добавляется: «Четвертый год подряд украинцы будут встречать Новый год в самых неблагоприятных условиях – многие без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и близких».

Отмечается: «Это не какая-то далекая война, которая нас не касается. Война против Украины является частью более широкого плана России, направленного против всей Европы».

Глава правительства кроме этого заявил о росте случаев кибератак, шпионажа и диверсий, которые затрагивают и Германию.

Ранее Мерц анонсировал внушительную помощь Украине в 2026 году.