Дания полностью отказалась от бумажных писем

Александр Панько
31.12.25 09:19
158
Дания полностью отказалась от бумажных писем

Дания полностью прекращает доставку бумажных писем по причине цифровизации. Об этом информировал национальный почтовый оператор PostNord.

Сказано: «Просуществовавшая 401 год и занимавшаяся доставкой писем государственная почтовая служба перестаёт это делать. Оператор PostNord прекращает доставку писем, поскольку хочет вместо этого сосредоточиться на доставке посылок».

Добавляется: «PostNord больше не будет заниматься доставкой писем из-за цифровизации в Дании».

Кроме этого сообщается, что оператор столкнулся с понижением спроса на услуги. Так, в 2000-м году компания разослала 1,5 миллиарда писем, а в настоящее время это число составляет всего 100 миллионов, так как датчане перешли на цифровые способы общения.

Стоит отметить, что теперь доставка бумажных писем будет возможна только через частную компанию.

Также в связи с прекращением доставки почтой писем почтовые ящики по всей стране демонтируют.

Ранее мы писали, что Дания помогла ВСУ со спутниковой связью.

Тэги: мир, почта, Дания

fraza.com
