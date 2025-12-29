Трамп уверяет, что Россия поможет восстанавливать Украину

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он уверяет, что Россия поможет восстанавливать Украину после войны.

Так он прокомментировал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным: «Да, обсуждал. Они собираются оказать помощь. Россия собирается помогать. Россия хочет, чтобы Украина наконец-то добилась успеха».

Говорится: «Владимир Путин был очень щедр в своих намерениях относительно успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Так что в результате сегодняшнего разговора произошло много хороших вещей».

Резюмируется: «Они помогут, Россия поможет».

Ранее Трамп поведал о разговоре с Путиным и европейскими лидерами.