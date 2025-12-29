Стубб раскрыл некоторые подробности разговора Трампа и Зеленского с европейскими лидерами

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили с европейскими лидерами. Стали известны некоторые детали.

Их поведал президент Финляндии Александр Стубб.

В переговорах также принимали участие президенты Франции, Италии, ФРГ, Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Норвегии Йонас гар Стере и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Он отметил: «Провел прекрасный звонок с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским, Эмманюэлем Макроном. Звонок длился час. Мы обсудили конкретные шаги по тому, как окончить войну».

Ранее Трамп поведал о разговоре с Путиным и европейскими лидерами.