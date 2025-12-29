Трамп поведал о разговоре с Путиным и европейскими лидерами

Завершились переговоры президентом США и Украины Дональда Трампа и Владимира Путина. Как известно, политики встретились в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

Перед этим глава Белого дома созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

Политик сказал: «Мы обсудили практически все темы урегулирования и ранее с президентом Владимиром Путиным. И мы обсуждали их очень подробно».

Кроме этого, глава государства поведал, как прошел его с Владимиром Зеленским разговор с европейскими лидерами: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».

Ранее Трамп сделал ряд заявлений после переговоров с Зеленским.