Украинцев ждут масштабные отключения электричества 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, в Украине вновь будут отключать электричество. Об этом информирует «Укрэнерго».
Сообщается: «Завтра в большинстве регионов нашей страны будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)».
Добавляется также, что ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.
Указывается, что причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.
