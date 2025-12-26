Все разделы

Украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света

Украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света

Агата Кловская
26.12.25 12:25
155
Украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света

В Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации — она на довольно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

«Что касается общей ситуации по генерации, работает у нас на сегодня вся генерация. Мы вышли на достаточно мощный показатель при имеющейся доступной генерации, подчеркиваю», — отметил он.

Замулко добавил, что ограничения не связаны с генерацией. Проблема в сетях — из-за значительных повреждений после атак российского режима действуют сетевые ограничения, поскольку обеспечить нормальную передачу электроэнергии трудно.

Именно это в большинстве случаев заставляет переходить к графикам отключения электроэнергии. Также Украина согласовала с партнерами в Европейском союзе перетоки электроэнергии и при необходимости импортирует электричество для балансировки системы. Тем не менее, ограничения сохраняются и будут действовать из-за повреждения сетей.

Напомним, в «Укрэнерго» сообщили о графиках отключений 26 декабря.

