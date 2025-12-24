Все разделы

Тысячи людей отказываются от эвакуации из приграничья Сумской области

Тысячи людей отказываются от эвакуации из приграничья Сумской области

Агата Кловская
24.12.25 16:44
164
Тысячи людей отказываются от эвакуации из приграничья Сумской области

На приграничных территориях Сумской области ситуация с безопасностью остается динамичной, из-за чего возможность безопасного выезда может усложняться. В то же время около 4 тысяч жителей этих районов отказываются от эвакуации. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram.

По его словам, решение об эвакуации из приграничных громад важно принимать вовремя, ведь речь идет о сохранении жизни.

Григоров напомнил, что эвакуация из приграничных громад Сумской области продолжается с 2023 года как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения.

«С 5-километровой пограничной зоны Сумщины эвакуации подлежало более 16 тысяч жителей. Большинство из них приняли решение выехать. Вместе с тем на этих территориях еще остаются около 4 тысяч человек, которые отказываются от эвакуации», — отметил глава области.

По его данным, наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились выехать из ближайших к границе территорий, остается в громадах Шосткинского района.

Григоров также сообщил, что с главами приграничных громад Сумского и Шосткинского районов они обсудили порядок действий в населенных пунктах, где люди откладывают решение об эвакуации, несмотря на сохранение угроз безопасности.

Основной акцент сделали на четких алгоритмах действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации.

Как добавил председатель ОВА, оценку ситуации безопасности в приграничных общинах осуществляют военные.

Соответствующие рекомендации по эвакуации через органы местного самоуправления доводятся до жителей, и их важно учитывать при принятии решения о выезде.

Напомним, в ночь на 18 декабря российские оккупационные войска зашли в село Грабовское Сумской области, которое расположено непосредственно на линии границы с РФ, и вывезли оттуда около 50 местных жителей на территорию России.

По словам представителя Сил обороны, большинство населения села было эвакуировано заранее, а остались преимущественно пожилые люди, которые письменно отказались от выезда.

Российские военные сначала собрали этих людей в помещении местной церкви, после чего в течение нескольких часов вывезли их в РФ.

При этом подтвержденных данных о том, что вывоз осуществлялся под угрозой применения оружия, пока нет.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, незаконном лишении свободы и принудительной депортации гражданского населения.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о требовании немедленно вернуть около 50 гражданских жителей.

Он также призвал международные организации и государства-партнеры приложить усилия для возвращения незаконно депортированных украинцев.

Тэги: Сумская область, эвакуация

fraza.com
