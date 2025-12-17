Все разделы

Новости > В «Динамо» определились с новым главным тренером

В «Динамо» определились с новым главным тренером

Абелардо
17.12.25 11:49
54
В «Динамо» определились с новым главным тренером

Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.

«Игорь Владимирович — талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на высшем уровне в европейских топ-чемпионатах. Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам», — отметил Суркис.

«За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период. Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе», — заявил Суркис.

Напомним, в конце ноября «Динамо» уволило весь тренерский штаб после позорной серии проигрышей.

16.12.25 19:38

Украинский Стоунхендж

Автор: Александр Панько

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

