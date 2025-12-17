Все разделы

Западные войска в Украине могут оказать сопротивление РФ в случае нарушения перемирия, — Мерц

Западные войска в Украине могут оказать сопротивление РФ в случае нарушения перемирия, — Мерц

Александр Панько
17.12.25 10:47
Западные войска в Украине могут оказать сопротивление РФ в случае нарушения перемирия, — Мерц

При условии гарантий безопасности от США и Европы западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF.

По словам канцлера, недавние переговоры в Берлине продемонстрировали «существенный прогресс». В частности, речь идет о готовности США совместно с европейскими партнерами предоставить Украине гарантии безопасности, которые по своему содержанию приближены к положениям статьи 5 Североатлантического альянса.

«Тот факт, что американцы взяли на себя такое обязательство, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, будто это территория НАТО, — я думаю, что это представляет собой замечательную новую позицию для Соединенных Штатов», — сказал он.

Он подчеркнул, что в случае новых нападений со стороны России Запад не останется в стороне и будет реагировать на агрессию.

«Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против ответных российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого», — подчеркнул канцлер.

Комментируя заявления российского диктатора Владимира Путина, который отрицает возможность размещения иностранных войск на территории Украины, Мерц отметил, что несмотря на многочисленные отказы, в конце концов главе Кремля придется согласиться на решения, необходимые для завершения войны.

«Путин многому сказал „нет“, но в какой-то момент ему придется сказать „да“, когда дело дойдет до завершения этой войны. Это то время после окончания этой войны, о котором мы сейчас говорим, и Украине нужна защита на это время после нее», — заявил Мерц.

Напомним, в Германии сделали заявление по поводу своих солдат в Украине.

