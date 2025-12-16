Все разделы

Зеленский отказался обсуждать односторонний выход из Донбасса, — Bild

Зеленский отказался обсуждать односторонний выход из Донбасса, — Bild

Александр Панько
15.12.25 15:32
Зеленский отказался обсуждать односторонний выход из Донбасса, — Bild

В Берлине состоялся тяжелый раунд переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями американской делегации. Как пишет BILD, стороны обсуждали американский «мирный план», который в Европе ранее назвали списком желаний российского диктатора Владимира Путина.

Отмечается, что Украина готова обсуждать болезненные компромиссы от отказа от курса в НАТО до проведения выборов в стране кратчайшие сроки, но есть граница, за которую Зеленский идти не готов.

«Ключевой спор — территориальный. В одном из пунктов плана говорится, что Крым, Луганская и Донецкая области „де-факто признаются российскими“, а линии фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживаются», — написало издание.

По данным BILD, Украина готова к временному «замораживанию» фронта и потере контроля над оккупированными Россией землями, но категорически отвергает требование вывести ВСУ из всего Донбасса.

США предложили компромисс: Украина отойдет с примерно 5600 кв км в Донецкой области, после чего эта территория станет «демилитаризованной экономической зоной» без российских войск. Москва тут же поддержала идею, но как всегда, выдвинула встречное требование. Кремль хочет, чтобы туда зашла только Росгвардия, а не вооруженные силы.

«Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии», — сказал в разговоре с BILD один из высокопоставленных украинских чиновников.

В ответ Киев выдвинул свое предложение, которое озвучил Зеленский.

«Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?», — задался вопросом он.

Напомним, Каллас предостерегла от сдачи Донбасса России.

Тэги: Донбасс, войска, Владимир Зеленский

fraza.com
