Ученые решили многолетний спор, какое животное появилось первым на свете

Есть один вопрос, который уже много лет вызывает споры в биологии, а именно: какое существо появилось в животном мире самым первым. Ответ прост — это либо губка, которая не имеет мышц и нейронов, либо гребенчатая медуза, которая имеет и то, и другое. Об этом пишет earth.com, ссылаясь на исследование в журнале Science.

Однако, как отметили в издании, такой простой вопрос уже более 10 лет заставляет ученых идти разными путями.

Если рассматривать вариант, что первыми появились гребенчатые медузы, то самые первые животные уже имели сложные системы, которые позже потеряли губки.

Однако если первыми появились губки, то сложность росла со временем, поэтому дебаты и продолжаются так долго.

После многих лет наблюдения ученые из Калифорнийского университета в Беркли вступили в эту дискуссию. Работа была проведена в лаборатории, которая по большей части изучает происхождение животных, а не споры, которые ведутся вокруг филогенетики.

Однако вопрос все равно не исчезал.

«Я думаю, что мы все хотим знать, откуда мы происходим», — подчеркнула соавтор исследования Николь Кинг.

По ее словам, возможность того, что гребенчатые медузы эволюционировали первыми, была похожа на открытие, что человек, которого ты считал своим отцом, на самом деле им не был.

В течение долгого времени большинство ученых считали, что губки были первой ветвью. Однако ситуация изменилась в 2008 году, когда геномное исследование показало, что гребенчатые медузы, возможно, являются основой.

«Результаты были удивительными, поскольку это означало, что мышцы и нейроны, возможно, существовали раньше и исчезли в губках. После этого исследования продолжали колебаться между этими двумя возможностями. Новые инструменты в генетике добавили огня в спор», — подчеркивают в earth.com.

В то же время в 2023 году другой метод, который рассматривал физическое расположение генов на хромосомах, снова указал на реброплавов (существа, похожие на медуз). Поэтому сообщество разделилось на группы, каждая из которых имела свой любимый ответ.

Однако даже после этого команда Калифорнийского университета в Беркли держалась в стороне от этого спора.

«Хотя я использую филогенетику, я уже давно не являюсь филогенетиком и это никогда не было моей специализацией. Я не хотела вступать в этот спор», — отметила Кинг.

Однако ситуация изменилась, когда к лаборатории присоединился постдокторский исследователь Джейкоб Стинвик, который имел опыт в филогенетике и вычислительной биологии, а также склонялся к мысли о гребенчатых медузах.

В то же время Кинг склонялась к мысли о губках, поэтому это и стало началом необычного партнерства.

«Джейкоб предположил, что гипотеза о сестринской группе реброплавов является правильной, а я предположила, что гипотеза о сестринской группе губок является правильной, и мы подумали: почему бы и нет? Давайте попробуем», — добавила исследовательница.

Они решили вместе пересмотреть данные по-новому. Команда создала набор данных, содержащий сохраненные гены многих организмов. Их метод объединил различные аналитические подходы, которые часто использовались по отдельности.

После улучшения набора данных исследователи провели серию статистических тестов, чтобы проверить, указывают ли цифры на четкое направление. Это было сделано, чтобы избежать ловушки полагания на один тип доказательств.

Статистические тесты показали один результат. Губки оказались на первом месте. 62% тестов подтвердили гипотезу о губках, а 38% были неубедительными. В то же время ни один тест не подтвердил гипотезу о гребенчатых медузах.

«Я считаю, что наш анализ очень сильно подтверждает гипотезу о том, что губки эволюционировали первыми, что согласуется с исследованиями, основанными на морфологии. Но я все еще считаю, что есть место для дальнейшего исследования этого вопроса. Я надеюсь, что все заинтересованные присоединятся, и вместе мы продолжим работать над этим. Мы не утверждаем, что наше исследование решает спор — это может решить только научное сообщество. Мы лишь говорим, что нашли действительно веские доказательства в пользу только одной гипотезы», — подчеркнула Кинг.

