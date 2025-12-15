Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Заброшенные города и села Украины: что известно о «мертвых» точках на карте

Заброшенные города и села Украины: что известно о «мертвых» точках на карте

Агата Кловская
15.12.25 12:49
112
Заброшенные города и села Украины: что известно о «мертвых» точках на карте

На карте Украины есть точки, где время остановилось. Населенные пункты, где когда-то кипела жизнь и звучал детский смех, стали призраками. Часть таких городов и сел опустели из-за российского вторжения, другие же постигла иная судьба.

Открывает список покинутых городов Цукроваров Кировоградской область. Когда-то населенный пункт, который называют Чернобылем без радиации, был довольно развитым, а сейчас вы даже не найдете его на карте. Цукроваров находился неподалеку от Кропивницкого. В нем пустуют около 800 квартир, во многих из которых время замерло: до сих пор там можно увидеть советские телевизоры и предметы бытовой утвари.

Жизнь в Цукроварове в основном кипела вокруг сахарного завода, одного из крупнейших в бывшем СССР. Когда-то там жили около 6 тысяч людей. Однако в начале 2000-х завод закрыли. Сейчас в Цукроварове живет несколько десятков человек.

Когда речь заходит про заброшенные города в Украине, невозможно не упомянуть о Припяти Киевской области. Он стал призраком после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. До трагедии там проживало около 47 тысяч человек, их эвакуировали. До вторжения РФ в Украину город был популярным местом для туристов и сталкеров. В зоне отчуждения также проживает несколько десятков самоселов.

Опустел после аварии на ЧАЭС и поселок городского типа Полесское. Официально его даже не существует — в 1999 года его сняли с учета как населенный пункт. До трагедии его население составляло около 10 тысяч человек.

На судьбу некоторых городов Украины повлияло российское вторжение. Одним из ярких примеров того, что являет собой «русский мир», является Марьинка Донецкой области. До полномасштабного российского вторжения ее население составляло около 10 тысяч человек. Всех жителей Марьинки эвакуировали еще в ноябре 2022 года. Там не осталось ни одного уцелевшего здания.

Выше мы уже рассказывали о населенных пунктах, опустевших после аварии на ЧАЭС. Логично было бы вспомнить и о некоторых селах, которые постигла та же участь. К примеру, в с. Толстый лес до 1986 проживало около 600 человек. После трагедии их отселили в Макаровский район Киевской области, а в 1999 году село убрали из реестра населенных пунктов по причине отсутствия жителей.

В селе Стечанка население было немного больше — примерно 900 человек. Его жителей после катастрофы на ЧАЭС переселили в Яготинский район Киевщины.

На западе страны также есть покинутые села. К примеру, Гамарня Хмельницкой области. Оно относится к Каменец-Подольскому району. Распадаться Гамарня начала еще в 80-х годах, когда молодежь стала выезжать в более крупные населенные пункты. Несколько лет назад умерла последняя прописанная там женщина, однако она не проживала в этом селе. С карты Гамарня не исчезла лишь потому, что у некоторых домохозяйств есть законные наследники.

В Одесской области не так давно полностью опустело село Ивановка. Последней его жительницей была женщина по имени Маруся, ее не стало в 2021 году.

Напомним, пустующие храмы Европы превращают в танцполы и рестораны.

fraza.com
