Графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве — одни из самых длительных в Украине. Об этом заявил в эфире Новости live директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Большой проблемы с обеспечением теплом нет. Есть проблема с графиками почасовых отключений. В Киеве протяженность графиков почасовых отключений одна из крупнейших в Украине», — отметил эксперт.

Он дал понять, что в длительных графиках отключений в столице виновата не только столичная власть.

«Это не только проблема городской администрации, поскольку Киев выполняет функции и общегосударственные. Здесь расположено огромное количество общегосударственных объектов. Поэтому это не должны быть только средства городской администрации. Это должны быть и государственные средства и хлопоты правительства и министерства энергетики также. Если бы сосредоточились и нормально скоординировали усилия, то могли бы решить эту проблему», — сказал Омельченко.

По его словам, могло бы помочь строительство децентрализованной генерации.

«Предыдущий состав министерства энергетики был сосредоточен не на строительстве децентрализованной генерации, а на строительстве атомных блоков. Они не построены, но деньги потрачены», — подчеркнул эксперт.

Напомним, В Украине 15 декабря продолжат действовать графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности. Отключения обещают не во всех регионах.