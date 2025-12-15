Все разделы

Новости > В Египте открыли для туристов легендарные Колоссы Мемнона

В Египте открыли для туристов легендарные Колоссы Мемнона

Агата Кловская
15.12.25 12:20
116
В Египте открыли для туристов легендарные Колоссы Мемнона

Египет, известный большим количеством памятников археологии, официально представил тщательно отреставрированные колоссальные статуи древнего фараона Аменхотепа III.

Как пишет The Independent, монументальные алебастровые фигуры в южном городе Луксор, известные как Колоссы Мемнона, изображают Аменхотепа III, правившего Древним Египтом около 3400 лет назад.

Их повторная сборка и реставрация завершают масштабный проект реконструкции, длившийся около двух десятилетий.

Как пояснил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мохаммед Исмаил, эти колоссы имеют глубокое значение для Луксора, известного обилием старинных храмов и других древностей.

Аменхотеп III, чья мумия на данный момент выставлена ​​в музее Каира, — один из самых выдающихся фараонов, который правил в течение 50 лет Нового царства, с 1390 по 1353 год до н.э., самого процветающего периода в истории Древнего Египта. Это были мирные времена, когда были возведены многие масштабные постройки, включая погребальный храм Аменхотепа III с Колоссами Мемнона.

Колоссы были разрушены сильным землетрясением около 1200 года до н.э., которое также разрушило погребальный храм Аменхотепа III. Позже фрагменты этих сооружений были вывезены или разбросаны, а часть блоков была использована при ствроительстве Карнакского храма. Однако археологи вернули их для восстановления колоссов, сообщило Министерство древностей.

В конце 1990-х годов египетско-германская миссия под председательством немецкого египтолога Хуриг Сурузян начала работу в районе храма, в том числе по сборке и реставрации колоссов.

Статуи изображают Аменхотепа III сидящим, с лицами, обращенными на восток — к Нилу и восходящему солнцу. На них головной убор немес, увенчанный двойной короной, и плиссированная царская юбка, символизирующая божественное правление фараона. Две другие небольшие статуи у ног фараона изображают его жену Тию.

Колоссы — высотой 14,5 метра и 13,6 метра соответственно — возвышаются над входом в царский храм на западном берегу Нила. Этот храмовый комплекс площадью 35 гектаров считается самым большим и богатейшим храмом в Египте и обычно сравнивается с храмом Карнака, также расположенным в Луксоре.

Колоссы были высечены из египетского алебастра в каменоломнях Хатнуба в Среднем Египте. Они были установлены на больших постаментах с надписями, указывающими название храма.

В отличие от других монументальных скульптур Древнего Египта, колоссы были частично составлены из отдельных скульптурных фрагментов, которые были закреплены в основном монолитном алебастровом ядре каждой статуи, сообщило министерство.

