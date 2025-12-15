Все разделы

Новости > Шансы Украины на репарационный кредит тают, — Politico

Александр Панько
15.12.25 12:04
Шансы Украины на получение репарационного кредита от Европейского Союза ухудшаются. Пять стран присоединились к требованиям Бельгии искать альтернативные механизмы финансирования для Киева, пишет Politico.

В издании напомнили, что ЕС месяцами пытается убедить премьера Бельгии Барта де Вевера согласиться на использование денежной стоимости 185 млрд евро российских государственных активов, замороженных в брюссельском депозитарии Euroclear, для финансирования и вооружения Украины. Остальной пакет — 25 млрд евро — это другие замороженные российские активы в странах Евросоюза

«Признаком того, что шансы на сделку ухудшаются, стало то, что Италия — третья по величине экономика ЕС — поддержала требования Бельгии искать альтернативные механизмы финансирования Украины. Соответствующее письмо в пятницу также подписали Мальта и Болгария», — говорится в материале.

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в воскресенье также отверг этот план.

«Чем больше таких случаев, тем вероятнее, что придется искать другие решения», — цитирует издание дипломата.

Отмечается, что эти пять стран — даже если к ним присоединятся пророссийские Венгрия и Словакия — не способны сформировать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Еврокомиссии достичь политической договоренности уже на этой неделе. Встречу послов ЕС, запланированную на воскресенье вечером, перенесли на понедельник.

Politico пишет, что, хотя напряженная дипломатия в последнюю минуту породила опасения, что средства могут не одобрить до конца года, а Украина отчаянно в них нуждается, трое дипломатов заверили — план остается в силе и альтернативы пока не рассматривают. По их словам, Бельгия конструктивно работает с проектом решений, активно предлагая правки к документу, который будут рассматривать послы в понедельник.

«Решение по российским активам — это решение о будущем Европы и о том, останется ли ЕС влиятельным игроком. Плана Б не существует», — подчеркнул немецкий чиновник.

В то же время, как пишет Bloomberg, Банк России подал иск с требованием взыскать 18,2 триллиона рублей (229 миллиардов долларов) с Euroclear.

Отмечается, что в пятницу российский центробанк заявил, что подаст в суд на депозитарий, базирующийся в Бельгии, за «незаконные действия», которые «делают невозможным для банка распоряжаться своими средствами и ценными бумагами».

«Сумма, которую требует Московский арбитражный суд, будет равна общей сумме замороженных активов, а также дополнительному доходу, потерянному от них. Центральный банк будет добиваться рассмотрения дела в закрытом судебном заседании», — пишет издание.

Российский центробанк заявил, что будет оспаривать любое несанкционированное использование активов комиссией «во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международные организации». Он также будет добиваться «исполнения судебных решений» в любом государстве.

Напомним, замороженные активы России на 300-350 млрд долларов пойдут на репарации Украине.

