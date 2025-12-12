Только Зеленский против мирного соглашения, — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в четверг, 11 декабря.

«Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения», — сказал Трамп.

По его словам, американский план состоит из «четырех или пяти пунктов». Он признал, что процесс переговоров сложный, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

При этом Трамп заявил, что он готов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.

«В основном, это называется соглашением о безопасности. Мы поможем обеспечить безопасность, потому что, по моему мнению, это необходимый фактор для достижения цели», — сказал Трамп в ответ на вопрос о вероятности участия США в миротворческом контингенте Европы.

Он также сравнил дипломатические усилия со своим бизнес-опытом, отметив, что добиться завершения войны в Украине «в тысячу раз сложнее», чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Напомним, Белый дом заявляет, что Трамп разочарован и Россией, и Украиной.