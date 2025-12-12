США продолжат давление на Иран

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. На ней он пообещал продолжать давить на Иран.

Миссия США при ООН информирует: «Они пообещали работать вместе для борьбы с антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью в ООН. Они обсудили необходимость сохранения максимального давления на Иран».

Добавляется, что стороны пришли к согласию относительно необходимости скорейшего выполнения плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Секторе Газа для обеспечения демилитаризации палестинского движения ХАМАС и исключения его роли в будущем анклава.

