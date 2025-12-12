Зеленский сделал новое заявление по поводу выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу проведения выборов. Объяснил свою позицию по данному вопросу.

Он сказал, что данный сигнал прозвучал от США, и наша страна не должна демонстрировать слабую позицию или давать основания для манипуляций относительно отсутствия выборов.

Указывается: «Поэтому я, безусловно, за выборы. Самое главное, чтобы выборы пришли легитимно».

Добавляется, что иностранные партнеры могут помочь Украине в обеспечении безопасного проведения выборов.

Говорится: «Я попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов во время военного положения».

Отмечается: «Есть две важные вещи: безопасность и законодательство. Моя просьба и к партнерам Украины, и к украинскому парламенту - покажите, как могут быть проработаны обе эти вещи».

Ранее Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны.