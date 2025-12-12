Мобилизованным украинцам пообещали выгодную ипотеку

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пообещала мобилизованным украинцам выгодную ипотеку. Под 3% вместо 7%.

Глава правительства сказала: «Жилье по программе «єОселя» для военнослужащих станет доступным. Решение правительства позволит военным, которые мобилизовались, оформлять ипотеку под 3% вместо 7%. Таким образом создаем равные возможности – как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту».

Кроме этого указывается, что были установлены четкие лимиты на площадь жилья, чтобы программа оставалась социально ориентированной: квартира до 115,5 квадратных метров, а дом до 125,5 квадратных метров.

Информируется, что 21 864 украинских семей уже получили собственный дом благодаря льготной ипотеке.

Добавляется, что суммарно они получили кредитов на 37,4 миллиарда гривен, в частности, благодаря программе 6 438 военных и ветеранов смогли приобрести жилье.

