Зеленский сделал резонансное заявление по поводу территорий Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу территорий Донецкой области. Прозвучало громкое заявление.

Было сказано: «Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины. Посмотрим, как это все будет происходить дальше. Сейчас на самом деле многое зависит, я считаю, от нашей армии. Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию».

Добавляется при этом: «Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США. Когда мы говорим о «свободной экономической зоне» и что там не может быть войск, потому что они на определенном расстоянии друг от друга, то, наверное, справедливо спросить: а если кто-то куда-то отходит с одной стороны, как хотят этого от украинцев, то почему другая сторона войны не отходит на то же расстояние в другую сторону? Также есть вопросы по менеджменту на этих территориях, "по обе стороны контактной линии, если кто-то куда-то вроде бы отойдет».

Также подчеркивается, что должен быть какой-то мониторинг по данному поводу.

