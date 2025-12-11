Готовится фундаментальный документ, — Зеленский

Украина финализирует работу над фундаментальным документом из 20 пунктов, который должен определить параметры окончания войны с Россией. В ближайшее время его планируют передать США, сообщил президент Владимир Зеленский в Телеграм в среду, 10 декабря.

Он отметил, что работа над документом ведется совместно с командой президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами и «все должно быть надежно и достойно для Украины».

«Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам... Неделя может принести новости для всех нас и для окончания кровопролития», — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что сегодня же состоится разговор с американской стороной по поводу документа о процессе восстановления и экономического развития Украины после войны.

Он подтвердил, что 11 декабря запланирована встреча в формате коалиции желающих. Ее ключевая цель — гарантирование будущей безопасности и недопущение повторения российской агрессии.

«Мы исходим из того, что мир не имеет альтернативы, и ключевые вопросы — как заставить Россию прекратить убийства и что конкретно удержит Россию от третьего вторжения», — резюмировал президент.

Напомним, Украина передала США ответ на последний проект мирного плана.