Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в выборах, однако их проведение зависит от двух ключевых условий — безопасности и изменения законодательства. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, утверждение о том, что власть «держится за кресло» и поэтому якобы не заканчивается война, являются абсолютно неадекватными. Он подчеркнул, что выборы могут состояться только при условиях гарантий безопасности для граждан.

«Чтобы провести выборы есть два вопроса — безопасность, как это сделать под ударами, ракетами, второе — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — отметил президент.

Зеленский заявил, что обращается к США и европейским партнерам с просьбой помочь обеспечить условия для проведения голосования.

«Я готов к выборам. Более того — прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60-90 дней Украина будет готова к их проведению», — сказал он.

Президент также призвал народных депутатов подготовить законодательные предложения по изменениям в законе о выборах во время военного положения. По его словам, он ожидает соответствующих наработок уже в ближайшее время.

«Я завтра буду в Украине, жду предложений от партнеров и депутатов и готов идти на выборы», — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что в Украине следует провести президентские выборы. Он считает, что украинские чиновники используют тему войны, чтобы избежать новых выборов, и утверждает, что Украина «уже не является демократией», поскольку там давно не происходили выборы.