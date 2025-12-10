Все разделы

Новости > РФ готовила масштабные теракты против США, — разведка

РФ готовила масштабные теракты против США, — разведка

Александр Панько
10.12.25 10:13
116
РФ готовила масштабные теракты против США, — разведка

Россия готовила масштабные теракты против Соединенных Штатов, которые, по оценкам западной разведки, могли бы превзойти по масштабу теракты 11 сентября 2001 года. Об этом 9 декабря сообщило Daily Express.

Информация об этих угрозах поступила из аналитических материалов западных спецслужб и свидетельств разведчиков, которые предупреждают о высокой вероятности атак на гражданскую авиацию США. Как отмечается, российские диверсанты планировали подрывы самолетов, направлявшихся в США, стремясь нанести значительный ущерб воздушной отрасли и экономике страны.

Этот план рассматривался на фоне эскалации после серии нападений на логистические центры DHL в Великобритании, Польше и Германии в 2024 году. Расследование связывает эти инциденты с действиями группы, которая действовала при поддержке России и имела целью уничтожение самолетов, обслуживающих маршруты в направлении США.

По словам информаторов, уже удалось предотвратить несколько возможных атак на критическую инфраструктуру западных стран. В частности, среди прочих планов фигурировали нарушения пассажирских сообщений, поджоги торговых центров и повреждения водопроводных систем. Реализация этих намерений могла бы привести к значительным человеческим потерям и угрозе стабильности региона.

Специалисты по безопасности обратили внимание на систематический рост активности силовых структур РФ в направлении стратегического планирования атак. Европейские службы зафиксировали интенсивное наблюдение за мостами и железнодорожной инфраструктурой, что указывает на подготовку потенциальных диверсий.

Эта информация подчеркивает важность международного сотрудничества и превентивных мер в борьбе с террористической активностью. Координация усилий между государствами является ключевой для обеспечения безопасности гражданской авиации, транспорта и инфраструктуры в глобальном масштабе.

Напомним, в декабре правительство Соединенных Штатов опубликовало обновленную Стратегию национальной безопасности, где акцентируется стремление к стабильным отношениям с Россией.

Тэги: США, теракт, Россия, разведка

