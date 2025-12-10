Зеленский заинтриговал гарантиями безопасности от США

Украина не отказывается от вступления в НАТО, но США не готовы видеть ее в числе членов Альянса. На сегодня рассматриваются многосторонние действенные гарантии безопасности для Украины, подобные членству в НАТО. Об этом во время ответа на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что для Украины имеют большую важность действенные гарантии безопасности. Сейчас США, к сожалению, пока не готовы видеть Украину членом НАТО.

«Мы знаем, что США пока, к сожалению, не готовы видеть Украину в НАТО. Это не какие-то там игры, это открытая информация. По состоянию на сегодня мы рассматриваем действенные гарантии безопасности с европейской стороны — это „коалиция желающих“», — отметил президент.

Однако, добавил Зеленский, сейчас большую важность имеют двусторонние гарантии безопасности для Украины от США. В 20-пунктовом документе, который сформировали Украина и представители Европы, это как «артикл файв» — пятая статья Устава НАТО.

«Мы хотим разбираться детально по этому вопросу, ближайшие дни мы будем понимать детали этих гарантий безопасности», — отметил президент.

Напомним, Трамп поставил Зеленскому дедлайн для ответа на мирное соглашение.