В «Укрэнерго» рассказали, как сегодня будут выключать свет в Украине и Киеве

В среду, 10 декабря, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

По информации «Укрэнерго», в Украине сегодня во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Необходимость таких ограничений вызвана последствиями российских ракетно-дронных ударов по энергообъектам, которые привели к дефициту в энергосистеме.

Энергетики также призывают — когда электроснабжение восстанавливается по графику, потребляйте электроэнергию экономно, чтобы уменьшить нагрузку на систему и избежать дополнительных отключений.

В ДТЭК проинформировали, что будут выключать свет в столице по такому принципу:

1.1 очередь — света не будет с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 17:00 и с 23:00 до 24:00;

1.2 очередь — света не будет с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:00 и с 23:00 до 24:00;

2.1 очередь — света не будет с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

2.2 очередь — света не будет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

3.1 очередь — света не будет с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30;

3.2 очередь — света не будет с 06:00 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;

4.1 очередь — света не будет с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30;

4.2 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00;

5.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

5.2 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

6.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

6.2 очередь — света не будет с 00:00 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00.

