Озвучена ситуация на фронте на 10 декабря

В Украине продолжается война. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.

О ситуации на среду, 10 декабря, поведал Генштаб ВСУ.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 177 боевых столкновений.

Говорится: «Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб».

Добавляется, что также россияне совершили 3 775 обстрелов, в том числе 82 были из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 525 дронов-камикадзе.

