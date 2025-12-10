Озвучена ситуация на фронте на 10 декабря

В Украине продолжается война. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.
О ситуации на среду, 10 декабря, поведал Генштаб ВСУ.
Сообщается, что за минувшие сутки произошло 177 боевых столкновений.
Говорится: «Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб».
Добавляется, что также россияне совершили 3 775 обстрелов, в том числе 82 были из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 525 дронов-камикадзе.
