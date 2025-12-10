Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сделал резонансное заявление. Оно прозвучало на заседании Совета безопасности ООН по поводу усиления обстрелов гражданского населения и инфраструктуры нашей страны сто стороны россиян.

Обращаясь к представителям Кремля, дипломат сказал: «Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Но вот мой ответ: дырку от бублика получите, а не Украину!».

Ранее Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США.