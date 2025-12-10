Зеленский сделал заявление после встречи с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министров Италии Джорджей Мелони. После этого он сделал заявление.

Политик сказал: «Прекрасно поговорили, очень содержательно по всем аспектам дипломатической ситуации. Ценим, что Италия активна в процессе поиска действенных идей и определения шагов для приближения мира».

Добавляется: «Я проинформировал о работе нашей переговорной команды, координируем дипломатию. Очень рассчитываем на итальянскую поддержку и в дальнейшем: это имеет значение для Украины».

Кроме этого украинский лидер поблагодарил Италию за пакет энергетической поддержки и необходимого оборудования.

Ранее Зеленский встретится с Папой Римским.