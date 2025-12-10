Кабинет министров принял важное решение по поводу электричества. О нем рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Она поведала: «Правительство дает разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более».

Также добавляется, что это уменьшит нагрузку на энергосистему Украины и стабилизирует нагрузку в пиковые часы.

Подчеркивается: «Импорт будет происходить по согласованию с «Укрэнерго».

Ранее в «Укрэнерго» сделали важное заявление по поводу отключений электричества.