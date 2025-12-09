Трамп вновь атаковал Канаду

Президент США Дональд Трамп вновь взялся атаковать Канаду. Сделал очередное жесткое заявление.

Он сказал, что допускает возможность увеличения пошлин на импорт удобрений из Канады.

Политик отметил: «Они поступают из Канады и других стран. Что мы делаем, чтобы стимулировать внутреннее производство удобрений, сделать их более доступными».

Добавляется: «Одна из причин – большая часть этих удобрений поступает из Канады. Поэтому, если придётся, мы введем на них очень высокие пошлины».

Ранее Трамп вновь предложил Канаде стать частью США.