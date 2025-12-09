Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Харькове бушевал большой пожар

Агата Кловская
09.12.25 02:52
172
Вечером в понедельник, 8 декабря, в Харькове почти четыре часа тушили большой пожар. Огонь вспыхнул в складском здании частного предприятия на улице Карповская.

Пожар в 20-46 пожар ликвидирован.

Сообщается о том, что информация о пожаре поступила в 16-58.

Оказалось, что горели помещения на площади 400 квадратных метров.

К счастью, судя по всему, никто не пострадал.

В 18-05 огонь локализовали.

Известно, что к ликвидации пожара были привлечены 34 спасателя и 6 единиц техники ГСЧС, в том числе пожарный поезд.

Сейчас причина возгорания устанавливается.

Ранее в киевской многоэтажке произошел пожар из-за взрыва зарядной станции.

Тэги: пожар, Харьков, регионы

Комментарии

fraza.com
