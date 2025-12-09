У Трампа сделали дерзкое заявление по Украине

Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сделал дерзкое заявление. По его словам, американский президент может надавить на Украину.

Он сказал: «Для заключения сделки нужны обе стороны, и президент Дональд Трамп понимает, как оказать давление как на россиян, так и на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку».

Дипломат добавил, что будущее соглашение об урегулировании ситуации в Украине будет сложным документом, состоящим из множества пунктов.

Ранее Зеленский сообщил свежие новости по поводу работы над мирным планом.