Зеленский сообщил свежие новости по поводу работы над мирным планом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с европейскими лидерами в Лондоне. Он поведал о работе над мирным планом.

Глава государства сообщил: «Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли».

Добавляется: «Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден».

