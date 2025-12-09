Стубб сделал загадочное заявление по поводу мирных переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу мирных переговоров по Украине. Произошло это по результатам встречи европейских лидеров с президентом нашей страны Владимиром Зеленским в Лондоне.

В социальной сети Х политик написал: «Хорошие обсуждения с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками относительно следующих шагов к миру. Спасибо Киру Стармеру за созыв встречи».

Подчеркивается: «Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США. Как всегда на переговорах, самые сложные вопросы занимают больше всего времени».

Ранее Стубб сделал неприятное заявление по поводу мира в Украине.