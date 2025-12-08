Дисквалифицированный за допинг Михаил Мудрик совсем скоро может вернуться на поле

Украинский вингер лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик может выйти на поле уже 17 января 2026.

В начале лета 2025 года он получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Однако, как сообщает испанское издание Fichajes.net, дисквалификация 24-летнего футболиста рассчитана до 17 января 2026 года.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик может продолжить карьеру в испанской «Севилье».